، تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورة ،

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وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.
وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.
يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.شرورة وزارة التعليم تعليم شرورة تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار
تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورةفهد الغبيوي الخليج 365 2020-02-27
وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.
وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.
يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:10 AM
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:21 AM
بسبب استمرار موجة الغبار والآثار المترتبة عليها
وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.
وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.
يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.
، تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورة ،
المصدر : الخليج 365
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