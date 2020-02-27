السعودية اليوم / الإيكواس تدعو المترشحين في توغو لاحترام النتائج



لومي 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" مترشحي الانتخابات الرئاسية التوغولية إلى احترام النتائج المعلنة من طرف المؤسسات والهيئات المكلفة بالانتخابات في البلاد.

وحثت المنظمة غرب الإفريقية في بيان صادر عن بعثتها لمراقبة الانتخابات التوغولية اليوم، على الطعن وفقا للطرق القانونية، في حال وجود عدم توافق بشأن النتائج.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس فور نياسينغبي بولاية رابعة، حيث حصل في الجولة الأولى على نسبة 72.36%، فيما حصل أقرب منافسيه على نسبة 18.37%.

وكان المعارض آغبييومي كوجو الذي حل ثانيا، قد استبق إعلان النتائج وأعلن نفسه فائزا بالرئاسة، وقال مساء السبت أمام الصحافة إنه فاز بنسبة تتراوح بين 57 و61% مضيفا أنه أصبح "رئيسا للجمهورية" .

وينتظر أن تعلن المحكمة الدستورية في لومي النتائج النهائية لانتخابات 22 فبراير، في غضون 6 أيام، بعد إحالتها إليها من طرف اللجنة الانتخابية.

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02:19ت م

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