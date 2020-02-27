السعودية .. وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الأربعاء 26 فبراير 2020

غيب الموت اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية، الأمير، طلال بن سعود بن عبدالعزيز .



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وبحسب صحيفة عكاظ، فقد نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا « اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المتوقع أن يتم الإعلان من الديوان الملكي عن نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بشكل رسمي، بحسب الصحيفة .