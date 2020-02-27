، "التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهم ،

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قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.
وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.اليمن الجيش الوطني اليمني مقاتلات التحالف العربي مليشيا الحوثي إيران
"التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.
وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:42 PM
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
03:33 AM
سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا.. وتدمير آليات عسكرية
قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.
وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.
، "التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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