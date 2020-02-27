نصح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، أولياء الأمور بالحرص على ارتداء أطفالهم «ملابس شتوية متوسطة»، قبل الذهاب مبكرًا للمدارس.
وتوقَّع الحصيني، عبر تويتر، أجواء باردة صباحًا معتدلة نهارًا- غدًا الخميس- على المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات القربية والجنوبية الغربية، ومناطق المدينة المنورة ونجران والشرقية.
وتابع الحصيني، تشير التوقعات الطقس- غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، إلى أجواء جيدة، مشيرًا إلى أهمية ارتداء ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، خاصة بالمناطق المكشوفة.
واختتم: يشهد طقس الخميس نشاطًا متوسطًا للرياح بين الأمارات والسعودية، بينما يكون نشاط الرياح يوم الجمعة متوسطًا في الباحة وشرقها وشرق مكة.
وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، غدًا الخميس.
وأضافت الهيئة، أن المنطقة الشرقية ونجران تتعرضان لغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني لأولياء الأمور: ألبسوا أولادكم «ملابس شتوية متوسطة» لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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