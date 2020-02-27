السعودية اليوم / مدير ‫تعليم محايل عسير يفتتح ملتقى خبرات الرابع



محايل 02 رجب1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

افتتح مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم ، بحضور مدير مكتب التعليم بالمجاردة محمد هنيدي اليوم، الملتقى السنوي الرابع لقادة مدراس تطوير "خبرات 4"، الذي نظمته وحدة تطوير المدارس.

وتجول مدير التعليم على عدد من مدارس المجاردة شملت ثانوية جابر بن حيان ثم ابتدائية الغافقي وابتدائية ابن الاثير، مطلعا على قاعات تطوير في ثانوية صقر قريش.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيًّا لرحلة تطوير ، ثم أقيمت ورش العمل في المقارنة المرجعية ومجتمعات التعلم المهنية .

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب المدارس في الشراكة المجتمعية ونقل أفضل الممارسات.

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