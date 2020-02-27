السعودية اليوم / فنلندا تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا



هلسنكي 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الفنلندية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى امرأة سافرت إلى شمال إيطاليا.

وأفاد المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية بأن المرأة موجودة حالياً في مستشفى في العاصمة هلسنكي وهي في حالة جيدة.

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23:46ت م

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