جامعة حفر الباطن تكرم 706 طلاب وطالبات من المتفوقين

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كرم مدير جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، بحضور عمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة 706 طلاب وطالبات من المتفوقين، وقدمت لهم الجوائز بهذه المناسبة.

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وتنوعت فقرات الحفل ما بين فقرات إنشادية وشعرية وكلمة لمدير جامعة حفر الباطن الذي هنأ الطلاب على تفوقهم وحثهم على مواصلة تفوقهم الدراسي. ليختتم الحفل بتكريم الطلاب بدروع وهدايا تذكارية.

ويأتي هذا التكريم بناءً على توجيه مدير الجامعة لدعم المتفوقين للاستمرار على مسار التفوق والتحصيل العلمي المتميز.

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