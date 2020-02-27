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شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تكرم 706 طلاب وطالبات من المتفوقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة حفر الباطن تكرم 706 طلاب وطالبات من المتفوقين
بدروع وهدايا تذكارية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
كرم مدير جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، بحضور عمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة 706 طلاب وطالبات من المتفوقين، وقدمت لهم الجوائز بهذه المناسبة.
وتنوعت فقرات الحفل ما بين فقرات إنشادية وشعرية وكلمة لمدير جامعة حفر الباطن الذي هنأ الطلاب على تفوقهم وحثهم على مواصلة تفوقهم الدراسي. ليختتم الحفل بتكريم الطلاب بدروع وهدايا تذكارية.
ويأتي هذا التكريم بناءً على توجيه مدير الجامعة لدعم المتفوقين للاستمرار على مسار التفوق والتحصيل العلمي المتميز.
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