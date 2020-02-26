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عدن - ياسمين التهامي - قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ييجب قبل قياس ضغط الدم مراعاة بعض الشروط للحصول على نتائج سليمة.

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نصائح أغلى من الذهب للمصابين بـ ‘‘ضغط الدم’’ .. (تعرف عليها فورًا) لتعش مرتاح البال



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وأوضحت المؤسسة أنه يجب قبل إجراء القياس أخذ قسط من الراحة لا يقل عن 5 دقائق، مع مراعاة تجنب أي إجهاد وتفادي تناول الشاي الأسود، والقهوة.



وعند لقياس لا يجب أن يكون العضد الجزء العلوي من الذراع على مستوى ارتفاع القلب. كما يجب إجراء القياس الأول في كلا الذراعين، وبعد ذلك يُستخدم الذراع ذي القيمة الأعلى في كل القياسات التالية.

ويجب إجراء القياس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني نصف دقيقة، ويعتمد التشخيص على متوسط آخر قياسين.

وعند ارتفاع ضغط الدم ينبغي إجراء القياس عدة مرات في اليوم، وعدة أيام في الأسبوع.

ولأن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب عواقب وخيمة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، يجب علاجه سريعاً، بالأدوية الخافضة للضغط، وباتباع أسلوب حياة يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة، والأنشطة الحركية، وإنقاص الوزن، والإقلال من الملح، والإقلاع عن الخمر.