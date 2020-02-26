السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

طالبت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة إسرائيل كقوة احتلال عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وشدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مع المطالبة بتعويض المتضررين عن الخسائر الفادحة، التي لحقت بهم جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكّد السفير الواصل، استمرار دعم المملكة ومساندتها الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، وفِي مختلف المحافل.

وأوضح، أن المملكة اطلعت على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي تطرق للمستجدات المتعلقة بضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وما تناوله التقرير من قلق إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من استمرار الانتهاكات في حقه، بما فيها النساء والأطفال، والانتهاكات الصارخة التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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