زمالات لطلاب طب الجامعات السعودية في 3 دول

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر يوم المهنة الطبي الـ11، عميد كلية الطب في جامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتور محمد الفرحان، طرح برامج التدريب والزمالات الطبية الخارجية في: فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، و15 برنامجا تدريبيا للتخصصات الطبية المتنوعة، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومناقشة المنظومة الصحية لرؤية المملكة 2030 في القطاعات الصحية، من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، ولمهارات التوظيف الضرورية وطرق التخلص من الاحتراق المهني والإجهاد الوظيفي، سعيا وراء إعداد جيل نوعي منافس وقادر على تحمل أعباء الرسالة الطبية العظيمة، ومناقشة قصص النجاح والتمكين الفردية والجماعية لقامات الطب والبحث في المملكة. وأشار الفرحان، في كلمته بمؤتمر يوم المهنة الطبي الـ11، الذي حضره محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وتزامن مع اجتماع لجنة عمداء كليات الطب الـ43 بجامعة الملك فيصل، إلى أن المؤتمر يأتي ليسهم في رسم خارطة الطريق لتحديد المستقبل المهني والوظيفي لطلاب وطالبات كليات الطب، إذ سيوفر المؤتمر فرصة سانحة للطلاب الحاضرين لمقابلة المختصين في مجالات التدريب والتوظيف والتطوع والخدمة المجتمعية، ومناقشة وسائل وسبل تطوير النفس والذات، وبناء الخبرات والتجارب واستكشاف الفرص الممكنة وطرق الاستفادة منها، ودراسة جميع الاحتياجات للطلاب الخريجين خلال استقراءات فردية وجماعية، ونقاشات تحليلية مطولة مع المستفيدين من المؤتمر.



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