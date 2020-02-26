زمالات لطلاب طب الجامعات السعودية في 3 دول

وأشار الفرحان، في كلمته بمؤتمر يوم المهنة الطبي الـ11، الذي حضره محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وتزامن مع اجتماع لجنة عمداء كليات الطب الـ43 بجامعة الملك فيصل، إلى أن المؤتمر يأتي ليسهم في رسم خارطة الطريق لتحديد المستقبل المهني والوظيفي لطلاب وطالبات كليات الطب، إذ سيوفر المؤتمر فرصة سانحة للطلاب الحاضرين لمقابلة المختصين في مجالات التدريب والتوظيف والتطوع والخدمة المجتمعية، ومناقشة وسائل وسبل تطوير النفس والذات، وبناء الخبرات والتجارب واستكشاف الفرص الممكنة وطرق الاستفادة منها، ودراسة جميع الاحتياجات للطلاب الخريجين خلال استقراءات فردية وجماعية، ونقاشات تحليلية مطولة مع المستفيدين من المؤتمر.
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