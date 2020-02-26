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بالفيديو.. هل اختفت الكمامات من السوق السعودي؟
الصحة نفت وجود أي نقص في الكمامات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى الدكتور جلال العويس، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة في الكمامات.
وقال: إن الكمامات التي يتم الحديث عنها كأزمة، هي الكمامات المخصصة للتعامل في حالات معينة مع مرضى الكورونا، والمفروض أنه لا يستخدمها متابعات الخليج 365 العادي ولا تباع في الصيدليات.
وأضاف أن استخدام هذا النوع من الكمامات الخاصة يكون من خلال الممارس الصحي الذي يتعامل مع مصابي كورونا، وهي موجودة داخل المنشآت الصحية ومتوفرة بشكل كافٍ.
وكانت الصحة قد أكدت في وقت سابق، أنها لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 81067، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 30142، بينما توفي 2762.
وأضافت أنه تم فحص 3195 مسافرًا من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2355 مسافرًا من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفيروس.
وأضافت وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليميًّا وعالميًّا إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جدًّا”.
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