لقاء بين القصبي والحقيل بعد تكليفهما

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، اليوم الأربعاء، ماجد الحقيل، وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وقال القصبي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “استقبلت صباح هذا اليوم أخي ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أسأل الله له التوفيق والسداد في هذه الوزارة التي تستحق كل الاهتمام والتطوير لتواكب تطلعات المواطنين”.

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الجدير بالذكر أن الدكتور ماجد القصبي كان وزيرًا للشؤون البلدية بالتكليف قبل أن يتم تكليفه وزيرًا للتجارة والإعلام.

يذكر أنه صدرت بالأمس عدد من الأوامر الملكية، تضمنت تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله.

كما تضمن الأوامر الملكية، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى عمله.

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