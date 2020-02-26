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وفاة 23 شخصا في انقلاب حافلة بنهر

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وفاة 23 شخصا في انقلاب حافلة بنهر
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية مقتل نحو 23 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين إثر انقلاب حافلة خاصة في نهر على طريق كوتا- داوسا في منطقة بوندي بولاية راجستان بشمال الهند صباح أمس.

وذكرت شبكة إن دي تي في أن الحافلة، التي كان على متنها 28 شخصا، كانت في طريقها إلى منطقة ساواي مادهوبور قادمة من كوتا عندما فقد سائقها السيطرة عليها أثناء سيره على جسر.

وقال مفتش الشرطة راجيندرا كومار إن الحافلة بعد ذلك سقطت من الجسر لتقع في النهر. وأضاف أن 13 شخصا توفوا على الفور، في حين لقي 10 آخرين حتفهم متأثرين بجراحهم أثناء نقلهم للمستشفى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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