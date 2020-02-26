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وفاة 23 شخصا في انقلاب حافلة بنهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية مقتل نحو 23 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين إثر انقلاب حافلة خاصة في نهر على طريق كوتا- داوسا في منطقة بوندي بولاية راجستان بشمال الهند صباح أمس.

وذكرت شبكة إن دي تي في أن الحافلة، التي كان على متنها 28 شخصا، كانت في طريقها إلى منطقة ساواي مادهوبور قادمة من كوتا عندما فقد سائقها السيطرة عليها أثناء سيره على جسر.

وقال مفتش الشرطة راجيندرا كومار إن الحافلة بعد ذلك سقطت من الجسر لتقع في النهر. وأضاف أن 13 شخصا توفوا على الفور، في حين لقي 10 آخرين حتفهم متأثرين بجراحهم أثناء نقلهم للمستشفى.