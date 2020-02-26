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نظمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة، ملتقى الأوقاف الرائدة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة هادي محمد المسعري، ومجلس الأوقاف الرائدة ورؤساء ومنسوبي ٢٤ جهة خيرية بالقنفذة، ويستهدف الملتقى تطوير ودعم الجمعيات الأهلية والخيرية والتخصصية والدعوية وتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.
وكان الملتقى قد بدأ بكلمة ترحيبية، ألقاها رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة وعضو المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، محمد صالح الزبيدي، أعقبها كلمة رئيس مركز التنمية، ثم كلمة الأوقاف الرائدة ألقاها نيابةً عنهم شعلان الشعلان، ثم بدأت الجمعيات بعرض مشاريعها وبرامجها النوعية.
يشار إلى أن الملتقى يأتي في ظل ما تشهده محافظة القنفذة من تطور ونقلة نوعية في قطاعها الخيري، كباقي محافظات المملكة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:41 PM
يستهدف تطوير الجمعيات الأهلية والدعوية وتحفيظ القرآن بالمحافظة"بر القنفذة" تحتضن ملتقى "الأوقاف الرائدة" بمشاركة ٢٤ جهة خيرية
نظمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة، ملتقى الأوقاف الرائدة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة هادي محمد المسعري، ومجلس الأوقاف الرائدة ورؤساء ومنسوبي ٢٤ جهة خيرية بالقنفذة، ويستهدف الملتقى تطوير ودعم الجمعيات الأهلية والخيرية والتخصصية والدعوية وتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.
وكان الملتقى قد بدأ بكلمة ترحيبية، ألقاها رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة وعضو المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، محمد صالح الزبيدي، أعقبها كلمة رئيس مركز التنمية، ثم كلمة الأوقاف الرائدة ألقاها نيابةً عنهم شعلان الشعلان، ثم بدأت الجمعيات بعرض مشاريعها وبرامجها النوعية.
يشار إلى أن الملتقى يأتي في ظل ما تشهده محافظة القنفذة من تطور ونقلة نوعية في قطاعها الخيري، كباقي محافظات المملكة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
، "بر القنفذة" تحتضن ملتقى "الأوقاف الرائدة" بمشاركة ٢٤ جهة خيرية ،
المصدر : الخليج 365
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