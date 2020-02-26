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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.
ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.
وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.
وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.
وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.
جوجل
تقنية ثورية من "جوجل".. الصور تحدّثك!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.
ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.
وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.
وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.
وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:46 PM
أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.
ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.
وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.
وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.
وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.
، تقنية ثورية من "جوجل".. الصور تحدّثك! ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.