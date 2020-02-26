، ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتابه حزن شديد أثناء تشييع الجنازة

اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.