- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.
وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:47 PM
انتابه حزن شديد أثناء تشييع الجنازةألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك"
اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.
وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.
، ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.