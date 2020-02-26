شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة عن سبب غضب محمد بن زايد من وسيم يوسف وانقلابه عليه وزجه في السجن.. هفوات لا تخطر على بال إبليس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إماراتية مطلعة، تفاصيل جديدة عن سبب غضب أبوظبي من الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، ولماذا جرى ابعاده عن الخطابة في مسجد الشيخ زايد، ووقف برنامجه “رحيق الايمان” الذي كان يقدمه على تلفزيون الامارات.

وفي التفاصيل التي ذكرتها المصادر حسب ما أبلغت المغرد القطري “بوغانم”، فإن وسيم يوسف تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعت أمامه لحظة اعلان ولائه إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وهو الامر الذي أثار غضب ابن زايد من تصرفاته الرعناء.

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تفاصيل مثيرة عن سبب غضب محمد بن زايد من وسيم يوسف وانقلابه عليه وزجه في السجن.. هفوات لا تخطر على بال إبليس!

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وعددت المصادر ذاتها الاسباب التي دفعت أبوظبي لاتخاذ قرارات صارمة بحق الداعية وسيم يوسف وجاءت على النحو التالي كما يقول “بوغانم”، ( اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من محمد بن زايد وانه لا يرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه لكم بحكم قربه من محمد بن زايد “.!

الكثير تسائل خلال الايام الماضيه عن

سبب غضب ابوظبي على الدجال وسيم يوسف

ولماذا..تم ابعاده من الخطابه في مسجد زايد

ثم الغاء حلقاته في برنامج رحيق الايمان الذي

يقدمه على تلفزيون الامارات

تواصل معي احد المصادر في الامارات حقيقة

وشرح بالتفصيل الاسباب الرئيسيه لازاحته — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> بوغانم @hassanalishaq37 الكثير تسائل خلال الايام الماضيه عن

سبب غضب ابوظبي على الدجال وسيم يوسف

ولماذا..تم ابعاده من الخطابه في مسجد زايد

ثم الغاء حلقاته في برنامج رحيق الايمان الذي

يقدمه على تلفزيون الامارات

تواصل معي احد المصادر في الامارات حقيقة

وشرح بالتفصيل الاسباب الرئيسيه لازاحته — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 الكثير تسائل خلال الايام الماضيه عن

سبب غضب ابوظبي على الدجال وسيم يوسف

ولماذا..تم ابعاده من الخطابه في مسجد زايد

ثم الغاء حلقاته في برنامج رحيق الايمان الذي

يقدمه على تلفزيون الامارات

تواصل معي احد المصادر في الامارات حقيقة

وشرح بالتفصيل الاسباب الرئيسيه لازاحته " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> بوغانم @hassanalishaq37 اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد ٢٣٧ اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020

ثانياً كما يقول “بوغانم” حسب ما تابعت “وطن”، تصادم وسيم يوسف في أكثر من موقف مع ضباط جهاز امن الدولة في ابوظبي ورفضه لطريقة توجيههم له مما زاد الاحتقان من قبلهم عليه “.

أما السبب الثالث تمثل في أن “رائحة” وسيم يوسف فاتحت في اكثر من موقف وكتبت تقارير أمنية عنه ومدى تأثيرها على سمعة محمد بن زايد.

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اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> بوغانم @hassanalishaq37 اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 الكثير تسائل خلال الايام الماضيه عن

سبب غضب ابوظبي على الدجال وسيم يوسف

ولماذا..تم ابعاده من الخطابه في مسجد زايد

ثم الغاء حلقاته في برنامج رحيق الايمان الذي

يقدمه على تلفزيون الامارات

تواصل معي احد المصادر في الامارات حقيقة

وشرح بالتفصيل الاسباب الرئيسيه لازاحته — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> بوغانم @hassanalishaq37 ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد ٢٢٤ ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020



وحول السبب الرابع كما يقول “بوغانم” تمثل في أن محمد بن زايد سمح مؤخراً بدارسة صحيح البخاري في بعض المساجد وذلك بهدف تخفيف الضغط الداخلي عليه، وهو الامر الذي جاء أثنى عليه الشعب ولكن وسيم يوسف قام بشن هجوم على صحيح البخاري و”جاب العيد مقرطس”، وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات.!

ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> بوغانم @hassanalishaq37 ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 اولا"..ومن اهم الاسباب

اصبح الدجال وسيم يوسف يتباهى في بعض

المجالس التي يحضرها بأنه شخص مقرب من

محمد بن زايد وانه لايرفض له طلب وان اي امر يريده يحصل عليه مباشرة

بل اصبح يقول اذا عندكم شيء سأقوم بأنهائه

لكم بحكم قربه من محمد بن زايد — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 ثانيا"..تصادمه في اكثر من موقف مع ضباط

جهاز امن الدوله في ابوظبي ورفضه لطريقة

توجيههم له مما..زاد الاحتقان من قبلهم عليه

ثالثا"..الدجال وسيم يوسف..( ريحته فاحت )

في اكثر من موقف وكتبت تقارير امنيه عنه

ومدى تاثيرها على سمعة محمد بن زايد " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> رابعا"..محمد بن زايد ليقوم بتخفيض الضغط

الداخلي عليه سمح بدراسة صحيح البخاري

في بعض المساجد وتم شكره من قبل الشعب

والثناء عليه..فقام الدجال وسيم يوسف وهاجم

صحيح البخاري وجاب العيد مقرطس

وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد

بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> بوغانم @hassanalishaq37 رابعا"..محمد بن زايد ليقوم بتخفيض الضغط

الداخلي عليه سمح بدراسة صحيح البخاري

في بعض المساجد وتم شكره من قبل الشعب

والثناء عليه..فقام الدجال وسيم يوسف وهاجم

صحيح البخاري وجاب العيد مقرطس

وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد

بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات ٢٢٦ رابعا"..محمد بن زايد ليقوم بتخفيض الضغط

الداخلي عليه سمح بدراسة صحيح البخاري

في بعض المساجد وتم شكره من قبل الشعب

والثناء عليه..فقام الدجال وسيم يوسف وهاجم

صحيح البخاري وجاب العيد مقرطس

وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد

بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> رابعا"..محمد بن زايد ليقوم بتخفيض الضغط

الداخلي عليه سمح بدراسة صحيح البخاري

في بعض المساجد وتم شكره من قبل الشعب

والثناء عليه..فقام الدجال وسيم يوسف وهاجم

صحيح البخاري وجاب العيد مقرطس

وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد

بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020

وأوضحت المصادر أن محمد بن سلمان ثار غاضباً من تصرفات وسيم يوسف بعدما عمل مؤخراً على تلميع صورته داخلياً وتصوير نفسه بانه “العطوف والحنون الذي يلبي رغبات الشعب”، حتى جاء وسيم يوسف ودمر كل شئ، مشيرة إلى أنه من هنا تم اتخاذ قرار ازاحته من المشهد ولكن بطريقه ذكيه للغاية.



وحول الطريقة الذكية تقول المصادر إن محمد بن زايد اتخذ القرار حتى لا يقال بان وسيم مدعوم من قبل محمد بن زايد، لذلك جعل عدة اطراف تقدم عليه بلاغات وشكاوي ورفع قضايا، ثانياً كما تقول المصادر تم رفع اغلب القضايا والبلاغات في امارة دبي وهي (رساله بشكل غير مباشره بأننا لا نستطيع فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنين الاخريين) فتم ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ).



هنا..كما..وصلني

بأن محمد بن زايد يقوم تلميع اسمه داخل

الامارات ويصور نفسه بأنه العطوف والحنون

والذي يلبي رغبات الشعب وهو المسخر نفسه

لهم ويأتي وسيم يوسف ويدمر كل مابناه

محمد بن زايد لنفسه طبعا" هنا تم اتخاذ قرار

ازاحته من المشهد ولكن بطريقه ذكيه للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> بوغانم @hassanalishaq37 هنا..كما..وصلني

بأن محمد بن زايد يقوم تلميع اسمه داخل

الامارات ويصور نفسه بأنه العطوف والحنون

والذي يلبي رغبات الشعب وهو المسخر نفسه

لهم ويأتي وسيم يوسف ويدمر كل مابناه

محمد بن زايد لنفسه طبعا" هنا تم اتخاذ قرار

ازاحته من المشهد ولكن بطريقه ذكيه للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 رابعا"..محمد بن زايد ليقوم بتخفيض الضغط

الداخلي عليه سمح بدراسة صحيح البخاري

في بعض المساجد وتم شكره من قبل الشعب

والثناء عليه..فقام الدجال وسيم يوسف وهاجم

صحيح البخاري وجاب العيد مقرطس

وقد تم ايصال الامر لمحمد بن زايد

بأن وسيم اصبح يخرج عن خط التعليمات — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 هنا..كما..وصلني

بأن محمد بن زايد يقوم تلميع اسمه داخل

الامارات ويصور نفسه بأنه العطوف والحنون

والذي يلبي رغبات الشعب وهو المسخر نفسه

لهم ويأتي وسيم يوسف ويدمر كل مابناه

محمد بن زايد لنفسه طبعا" هنا تم اتخاذ قرار

ازاحته من المشهد ولكن بطريقه ذكيه للغايه " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> بوغانم @hassanalishaq37 اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) ٢١١ اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020

ولفتت المصادر إلى أن خطوة ابن زايد الاخيرة المتعلقة بالصورة التي إلتقطها ابن زايد مع شقيقه خليفة رئيس الدولة أخذت مسارين المسار الاول استمرار محمد بن زايد في تلميع نفسه، المسار الثاني استمرار المواطنين في الهجوم على وسيم يوسف ” سياسة لمع نفسك واشغل الشعب في وسيم”.

اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> بوغانم @hassanalishaq37 اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 هنا..كما..وصلني

بأن محمد بن زايد يقوم تلميع اسمه داخل

الامارات ويصور نفسه بأنه العطوف والحنون

والذي يلبي رغبات الشعب وهو المسخر نفسه

لهم ويأتي وسيم يوسف ويدمر كل مابناه

محمد بن زايد لنفسه طبعا" هنا تم اتخاذ قرار

ازاحته من المشهد ولكن بطريقه ذكيه للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 اولا"..حتى لايقال بأن وسيم مدعوم من قبل

محمد بن زايد جعل عدة اطراف تقدم عليه

بلاغات وشكاوي ورفع قضايا

ثانيا"..تم رفع اغلب القضايا والبلاغات

في امارة دبي

رساله بشكل غير مباشره بأننا لانستطيع

فعل شيء لك وانك مواطن كالمواطنيين

الاخريين

ابعاده عن ظل محمد بن زايد..( تخلى عنه ) " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c23"> لذلك قام محمد بن زايد منذ يومين

بالتصوير مع شقيقه رئيس الدوله

خليفه بن زايد ليأخذ الامر مسارين

المسار الاول استمرار محمد بن زايد

في تلميع نفسه

المسار الثاني استمرار المواطنيين

في الهجوم على وسيم يوسف

سياسة لمع نفسك واشغل الشعب في وسيم — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> بوغانم @hassanalishaq37 لذلك قام محمد بن زايد منذ يومين

بالتصوير مع شقيقه رئيس الدوله

خليفه بن زايد ليأخذ الامر مسارين

المسار الاول استمرار محمد بن زايد

في تلميع نفسه

المسار الثاني استمرار المواطنيين

في الهجوم على وسيم يوسف

سياسة لمع نفسك واشغل الشعب في وسيم ٢٥٥ لذلك قام محمد بن زايد منذ يومين

بالتصوير مع شقيقه رئيس الدوله

خليفه بن زايد ليأخذ الامر مسارين

المسار الاول استمرار محمد بن زايد

في تلميع نفسه

المسار الثاني استمرار المواطنيين

في الهجوم على وسيم يوسف

سياسة لمع نفسك واشغل الشعب في وسيم — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> لذلك قام محمد بن زايد منذ يومين

بالتصوير مع شقيقه رئيس الدوله

خليفه بن زايد ليأخذ الامر مسارين

المسار الاول استمرار محمد بن زايد

في تلميع نفسه

المسار الثاني استمرار المواطنيين

في الهجوم على وسيم يوسف

سياسة لمع نفسك واشغل الشعب في وسيم — بوغانم (@hassanalishaq37) February 24, 2020

وكان مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات أعلن أن وسيم يوسف “لم يعد خطيباً وإماماً لجامع زايد الكبير”، وبدت الصياغة التي أعلنتها إدارة الجامع لافتة؛ إذ ذكر من دون أي لقب، على غرار “الشيخ” أو “الدكتور”، كما يُعرّف نفسه على حساباته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويواجه وسيم يوسف المثير للجدل والمعروف عنه بانه طبال النظام الاماراتي، جملة من التهم التي رفعها مجموعة من المحامين الإماراتيين ضده؛ أبرزها نشر معلومات على شبكة المعلومات للترويج وتحبيذ برامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وبعد تقديم المحامين الإماراتيين بلاغاً بتهمة إثارة خطاب الكراهية على “تويتر”، أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة البلاغ إلى المحكمة الابتدائية وفق القيد والوصف، تمهيداً لمحاكمة يوسف، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إماراتية.

وجاءت تلك الدعوى القضائية ضد يوسف بعد قيامه بمحاكمة عدد من الإماراتيين في 19 قضية بتهم السب والقذف.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلطات أبوظبي غضبت من مفسر الأحلام بعد أن تردد أنه تزوج عرفيا من امرأة متنفذة، وخدعها حين زار لبفرلي هيلز في ولاية لوس أنجلوس بأمريكيا، وزعم لها أنه ذاهب في رحلة العمرة، في حين تم رصده مصادفة بالفيديو أثناء تجوله في شوارعها من قبل طالب خليجي.

كما أنه رفع دعاوى على المواطنين في محاكم الإمارات ومنهم الكاتبة باسمة الجندلي والدكتورة موزه بنت عبيد طحواره، وأصحاب 163 حسابا على تويتر لإحالتهم للنيابة العامة، ولعل رفضه الصلح من بين هؤلاء مع امرأة بعمر أمه، فارضا عليها الاعتذار كان من أسباب النقمة عليه، بخلاف ما كان يدعو له بين أوساط الشباب بوصايتهم بالعطف على الصغير واحترام الكبير والتسامح وقبول الآخر!