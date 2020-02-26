اتفاقية لتدريب وتوظيف الأيتام ومستفيدي الضمان بالرياض

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومعهد مستقبل المعرفة العالي، اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل وتدريب وتوظيف المشمولين بالرعاية في دور الأيتام من الجنسين ومستفيدي ومستفيدات مكاتب الضمان الاجتماعي .

مثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، كما مثَّل معهد مستقبل المعرفة العالي مديره التنفيذي إبراهيم الغانم، وذلك بحضور مساعد مدير فرع الموارد والتنمية بالمنطقة علي القباني، ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وبعض القيادات في الجهتين .

وأوضح السيالي، أن الاتفاقية تنص على إعداد وتنفيذ برامج خاصة ودورات تطويرية ودبلومات منتهية بالتوظيف في كل المجالات، وتدريب المستهدفين والمستهدفات من الأيتام ومستفيدي الضمان على العديد من المهارات والفنون والمعارف، التي تتطلبها سوق العمل لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية، والوصول إلى الأهداف المشتركة بين الجهتين.

وأكَّد السيالي، أن هذه الشراكات تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية وبقية القطاعات الأهلية والقطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

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