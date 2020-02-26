السعودية اليوم / سمو أمير الجوف بالنيابة يشرف لقاء قيادات الصحة الأول



سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالنيابة اليوم، اللقاء الأول لقيادات المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة 2020م.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر إمامة الملتقى بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير عام التواصل الداخلي بوزارة الصحة سلوى العمران.

واستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة لمدير عام صحة الجوف رحب فيها بسموه, مثمنا لسموه تشريفه ومشاركته لقاء قيادي الصحة, مؤكداً أن ذلك دافع ومحفز للجميع لتقديم المزيد.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي لتطوير العمل وزيادة المهارات لدى القيادات وتحفيزهم ومناقشة احتياجات ذلك.

بعد ذلك قدم فيلم عن إنجازات صحة الجوف، وما تم من أعمال ومشاريع، ثم دشن سموه برامج التواصل الداخلي للعام 2020 تمثلت بـ(مخيم المعرفة، وحضانة أطفال منسوبي الصحة، بطل الثلاثاء ، لوكنت ، شجرة الأمنيات ، لقاءات الموارد البشرية ، موظف الشهر ، لحظات إبداعية ، خير وأفضل ، قريبين منك).

بعدها تجول الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي في المعارض المصاحبة, ثم التقطت الصور التذكارية مع الحضور.

// انتهى //

19:02ت م

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