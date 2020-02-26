سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، الأربعاء، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك المركزي سجل الدولار 15.52 جنيه للشراء و15.64 جنيه للبيع.

ورغم ذلك لا يزال ارتفاع الجنيه أمام الدولار مستمرا، وتشهد العملة الخضراء موجة تراجع منذ نهاية العام 2019، وبداية العام الجاري.

والسعر الحالي للدولار هو الأدنى منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الذي شهد بداية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وستتعرض أرباح الشركات للضغط خلال العام المالي المقبل مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة رضوى السويفي في مذكرة بحثية. وتوقعت المذكرة أن يتداول الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الجاري.

أعلى سعر للدولار



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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق الذي ثبت سعر الدولار على مدار الأيام الماضية دون التفاعل مع موجات الهبوط المتتالية.

ويشتري بنك المشرق الدولار بسعر 15.78 جنيه ويبيعه بـ15.88 جنيه، وفقا لما توضحه شاشة العملات على الموقع الإلكتروني للبنك.

السعر المهيمن

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.53 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع وهو السعر ذاته تقريبا في 7 بنوك حيث سجلت العملة الخضراء 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع في بنوك عودة ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية وبيريوس والمصري الخليجي.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك الأهلي المصري مسجلا 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي اليوناني.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء مقابل 16.98 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.31 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.49 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.