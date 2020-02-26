نائب أمير الرياض يدشن حملة 100 يوم للتبرع بالدم

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، حملة “100 يوم للتبرع بالدم” التي تنظمها صحة الرياض كمبادرة نوعية، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.

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وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري أن التبرع بالدم إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسد روح التعاون بين أفراد المجتمع وهي من أوجه العطاء الذي يسهم بإنقاذ حياة العديد من المرضى، بإذن الله، كما أنه امتثالًا للتعاليم الإسلامية الفاضلة، مبينًا أن هذه الحملة ستستمر في عدد من الجهات الحكومية والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة ، حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

وعبّر الدكتور التويجري، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي صحة الرياض لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بالخدمات الصحية ولجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وحرصهما على دعم كافة البرامج والمبادرات التطويرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض لا تتوانى في إطلاق مثل هذه الحملات الصحية والوطنية المهمة.

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