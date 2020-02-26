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علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".
ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.
وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.
مصر للطيران فيروس كورونا الجديد
بسبب "كورونا.. "مصر للطيران" تُعلّق رحلاتها للصين حتى إشعار آخروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-26
علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".
ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.
وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:04 PM
حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين
علّقت شركة "مصر للطيران" اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".
ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية، اليوم، الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءاً من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.
وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.
، بسبب "كورونا.. "مصر للطيران" تُعلّق رحلاتها للصين حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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