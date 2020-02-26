شكرا لقرائتكم خبر عن هل شاهدت أفعى الكوبرا أثناء تغيير جلدها أو سمعت صوتها في حياتك؟؟.. إذا كنت قويًا فشاهد هذا “فيديومرعب“ بس بعيدًا عن “الأطفال والنساء“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاع أحد هواة تربية الأفاعي التقاط "فيديو" خلال تغيير ثعبان الكوبرا جلده، حيث انزلاق الجلد القديم، حظى بأكثر من 77 ألف مشاهدة، والمعروف بحبه للزواحف والثعابين، حيث يضم حسابه عشرات الفيديوهات الرائعة للحظات افتراس المأكولات، وعاداتها وسلوكها.

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هل شاهدت أفعى الكوبرا أثناء تغيير جلدها أو سمعت صوتها في حياتك؟؟.. شاهد هذا “فيديومرعب“ بس بعيدًا عن “الأطفال والنساء“



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وذكرت الديلى ميل البريطانية، أن محبا للأفاعي غير معروف اسمه، شارك عبر حسابه pacinthesink ، والذى يملك أكثر من 13.5 ألف متابع، ويعيش في أمريكا الشمالية، صور وفيديوهات تلك الأفعى السامة خلال تغير جلدها، كما يمكن من خلال الفيديو سماع صوت طقطقه عالية حيث يتم فصل الجلد القديم عن الجديد تحتها.

وأطلق المصور اسم "Jafar" على شعبان الكوبرا، وهو يتحرك عبر رقائق الخشب، قبل أن ينزلق في صندوق بالأسفل وكتب صاحب الفيديو:"أكبر فاتنة في الوجود ابنى "جعفر" .. هنا يغير جلده.. حيث يمكن سماع صوت انزلاق الجلد القديم عن الحديث".

يشار إلى أنه يغير ثعبان الكوبرا جلدة من 4 إلى 6 مرات خلال العام، منذ لحظة بلوغهم سن الرشد، حيث يكون للثعبان بشرة جديدة وأنياب وأسنان وعينان ولسان.