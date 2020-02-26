شاهد: الموت يفجع ال سعود اليوم .. من هو الأمير طلال بن سعود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا « اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون». ومن المتوقع أن يتم الإعلان من الديوان الملكي عن نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بشكل رسمي.

يشار إلى أن الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ولد في عام 1371هـ/1952م في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .

و بدأ ودرس تعليمه الأبتدائي في عام 1377هـ/1958م وتخرج منه في عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط في عام 1384هـ/1964م وتخرج منه في عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج منه في عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود.

وعمل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود “الملك حاليا”، وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

ولدى الأمير طلال بن سعود 5 من الأبناء “3أميرات، وأميران” .

وشغل الأمير طلال بن سعود عدّة مناصب هي:

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1 .رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة.

2.رئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة.

3.رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

4.عضو اللجنة الأولمبية السعودية.

5. نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة –منصب شرفي-.

6.عضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، ويدعمه سنوياً مادياً ومعنوياً.

وعمل الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية رحمها الله.