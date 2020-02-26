السعودية اليوم / مصر للطيران تُعّلق رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر



القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

علّقت شركة مصر للطيران اليوم، رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ولفت العديد من المواقع الإخبارية المصرية الإلكترونية اليوم الانتباه إلى أن الشركة المصرية كانت قد قررت الأسبوع الماضي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، بدءا من يوم غدٍ الخميس 27 فبراير الجاري.

وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.

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17:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.