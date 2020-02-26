السعودية اليوم / الصحة العالمية: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 80 ألفًا على مستوى العالم



روما 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 80 ألفا و988 حالة في 33 دولة.

وقال في مؤتمر صحفي في روما, أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المئة ويبلغ حاليًا واحدًا في المئة في الصين التي يوجد بها 96.5 في المئة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وأضاف: لا داعي للفزع بسبب التفشي, ضعوا في الحسبان أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.

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16:52ت م

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