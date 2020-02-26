"تصميم 2020".. منصة عالمية للمعماريين على أرض دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دبي افتتاح الدورة الـ28 من المؤتمر الدولي للمصممين العالميين تحت عنوان "IFI تصميم 2020"، في 25 فبراير 2020 وتستمر على مدى أربعة أيام في فندق بارك حياة بدبي.

تأتي الدورة بمشاركة أكثر من 500 مصمم عالمي من 65 دولة حول العالم، وتشهد أعمال الدورة الإعلان عن أكبر جائزة عالمية في مجال التصميم والعمارة الداخلية.

كما يشارك متحدثون من خبراء التصميم في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، لطرح رؤية عصرية عن مستقبل التصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط.

يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، هي التكنولوجيا والتصميم والتعليم، بحضور عدد كبير من خبراء التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم، بهدف إبراز أهمية المهنة وخلق أجواء إيجابية تخدم أفراد المجتمع وفق معايير عالمية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض فني يضم ابتكارات حديثة وتصاميم داخلية وأدوات وتقنيات جديدة في مجال التصاميم الهندسية.