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العراق يمدد إجازة منتصف العام بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت وزارة التعليم في العراق تمديد إجازة منتصف العام الدراسي في بغداد والبصرة بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس اكتشاف أربع إصابات جديدة بفيروس” كورونا” في كركوك، ليصبح عدد الإصابات المعلن عنها رسميًا خمس حالات مؤكدة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المصابين الأربعة هم أفراد عائلة عراقية قدمت من إيران مؤخرًا.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق عدم وجود أية حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا باستثناء حالة الإصابة الوحيدة بمدينة النجف التي أعلن عنها رسميًا قبل يومين وتخص مواطنًا إيرانيًا.
واتخذت خلية أزمة كورونا التي يرأسها وزير الصحة جملة من التدابير الوقائية الجديدة في مواجهة الفيروس، من بينها تشكيل لجان أزمة في كل محافظة، وتعليق دوام المدارس والجامعات بمدينة النجف لمدة عشرة أيام.
وقررت الجهات العراقية المختصة ترحيل متابعات الخليج 365 الإيراني المصاب بفايروس “كورونا” من مدينة النجف إلى بلده بسيارة إسعاف.
وأفاد مصدر عراقي محلي بأن تسفير الشخص المذكور تم بالاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة العراقية والقنصلية الإيرانية وبموافقة منظمة الصحة العالمية.
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