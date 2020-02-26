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السفارة في أنقرة تحذر المواطنين من السفر إلى تركيا

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2020-02-26

السفارة في أنقرة تحذر المواطنين من السفر إلى تركيا

بسبب تفشي مرض كورونا هناك

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت السفارة لدى أنقرة المواطنين من السفر إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا لانتشار فيروس كورونا مؤخرًا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين، خصوصًا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.

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