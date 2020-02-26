شكرا لمتابعة خبر عن شاهد فحوصات للمسافرين القادمين من الكويت قبل دخولهم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثٌق مقطع فيديو، الفحوصات الطبية التي يخضع لها المسافرين القادمين من الكويت قبل دخولهم إلى المملكة.

يأتي ذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الكويت، خاصة للقادمين من إيران.

وأعلنت الكويت عن ارتفاع حالات الإصابة لديها إلى 9 حالات، في حين وصل عدد الوفيات في إيران إلى 19 حالة و193 إصابة.