شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. تساقط أمطار ثلجية على مدينة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الدمام تساقط أمطار ثلجية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

ووصلت موجة غبار إلى الدمام أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، صحبها انخفاضا في مدى الرؤية وانخفاضا على الحرارة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.