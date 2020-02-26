شكرا لقرائتكم خبر عن لا داعي للخوف بعد الآن.. الصين تعلن عن أول علاج فعال لـ فيروس الرعب العالمي كورونا .. شجرة شهيرة ومنتشرة بكثرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبراء الصينيون استنادًا إلى نتائج التجارب السريرية، أن فوسفات الكلوروكين، وهو دواء مضاد للملاريا، له تأثير علاجي معين على مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

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واقترح الخبراء بحسب مجلة “ZME Science” العلمية إدراج هذا الدواء الذي يستخرج من قشور شجرة تسمى علميا “شجرة الحمى المعروفة باسم “الكينا” في الإصدار التالي من إرشادات العلاج وتطبيقه في تجارب سريرية أوسع في أقرب وقت ممكن.

وقال “سون يان رونغ ” نائب رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST) في مؤتمر صحفي، إن الفوسفات الكلوروكين الذي تم استخدامه لأكثر من 70 عامًا وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ، وهو أكثر الأدوية أمانًا وفعالية في النظام الصحي أثبت قدرة على علاج فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه في التجارب أظهرت مجموعات المرضى الذين تناولوا الدواء مؤشرات أفضل من مجموعاتهم المتوازية ، في الحد من الحمى ، وتحسين الصور المقطعية بالرئتين ، والنسبة المئوية للمرضى الذين أصبحوا سلبيين في اختبارات الحمض النووي الفيروسي ووقتهم تحتاج إلى القيام بذلك ، قالت.

واشار إلى أن المرضى الذين يتناولون الدواء يستغرقون أيضًا وقتًا أقصر للتعافي. قدم صن مثالاً على مريض يبلغ من العمر 54 عامًا في بكين ، تم نقله إلى المستشفى بعد أربعة أيام من ظهور الأعراض عليه. بعد تناول الدواء لمدة أسبوع ، رأى جميع المؤشرات تتحسن ويصبح الحمض النووي سالبا.

وحتى الآن بحسب المجلة العلمية لم يتم العثور على ردود فعل سلبية خطيرة ذات صلة بالعقار بين أكثر من 100 مريض مسجلين في التجارب السريرية.

وقال “سون” إن فريق الخبراء برئاسة تشونغ نانشان، أخصائي الجهاز التنفسي الشهير وأكاديمي الأكاديمية الصينية للهندسة ، وافق على أنه يمكن استخدام فوسفات الكلوروكين لعلاج المزيد من مرضى COVID-19.

وقد أظهرت التجارب السابقة في المختبر أنه يمكن أن يمنع العدوى بالفيروس عن طريق تغيير الحموضة وقيمة الأساسيات داخل الخلية والتداخل في مستقبلات فيروس كورونا السارس، يظهر أيضًا نشاط تعديل المناعة ، والذي قد يعزز تأثيره المضاد للفيروسات في الجسم الحي، ويتم توزيعه على نطاق واسع في الجسم كله ، بما في ذلك الرئتين ، بعد تناوله عن طريق الفم.

ويخضع الكلوروكين أيضًا للتجارب المضادة للفيروسات العكوسة لفيروس العوز المناعي البشري -1 / الإيدز ، ويتم النظر فيه في نماذج ما قبل السريرية كعامل محتمل ضد شيكونغونيا وزيكا.