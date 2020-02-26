︎ . ‏أمام قبر مؤسس ⁧‎#الصهيونية⁩ “هرتزل”

وبجانب أكثر جنودها دموية “شارون”

قال ⁧‎#أردوغان⁩ بفخر: “لأننا أحفاد أجدادنا .. سنظل متحالفين”





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #فلسطين .. لعبة #اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.