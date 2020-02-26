بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يدشن نظام «الرصد الآلي» بجازان

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، إلكترونيًّا نظام الرصد الآلي الخاص بالدوريات الذكية الرسمية والسرية بطرق بالمنطقة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري.

واستمع أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصّل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه، وذلك استكمالًا لأنظمة الرصد الآلي المدشن العمل بها سابقًا (قطع الإشارة وحزام الأمان والجهاز المحمول وكاميرات رصد السرعات الثابتة والمتنقلة)، والتي كان لها الأثر الفعال في القضاء على الكثير من سلوكيات السائقين الخاطئة والتي كانت تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وثمّن الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير داعيًا مرتادي طرق المنطقة بالالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، راجيًا السلامة والعون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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