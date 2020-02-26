السعودية اليوم / الأردن تعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا وتلغي العديد من الرحلات إلى الشرق الأقصى



عمّان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

قررت السلطات الأردنية، تعليق الرحلات الجوية بين الأردن وإيطاليا بدءًا من اليوم حتى إشعار آخر، وإلغاء العديد من الرحلات إلى الشرق الأقصى في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأردنية ستيفان بيشلر، أن هذه القرارات تستهدف سلامة المسافرين في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية، مؤكدًا الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليًا من الفيروس.

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15:41ت م

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