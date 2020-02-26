سر احتفاظ رغدة بساعة ونظارة أحمد زكي

كشفت الممثلة السورية رغدة عن سر امتلاكها بعض مقتنيات الممثل المصري الراحل أحمد زكي (نوفمبر 1949- مارس 2005) خلال استضافتها في برنامج "التاسعة" الذي يقدّمه الإعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري.

وقالت رغدة (62 عاما): "أمتلك ساعة أحمد زكي فقد أهداها إليّ عندما سافرت معه إلى فرنسا لمعرفة ماهية المرض الذي يهدد حياته، وكان برفقتنا مصممة الأزياء شمس الإتربي والفنان محمد هنيدي، وفي هذه الرحلة علمت أن أحمد يعاني من سرطان في المرحلة الرابعة وأمامه 4 شهور فقط".

وأضافت: "شمس الإتربي مازحته حينها فقالت له إن الساعة التي يرتديها لا تليق به، فخلعها وأهداها إليّ وطلب مني أن أرتديها دائما ولا أتركها أبدا".

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وأشارت إلى أنّها تحتفظ أيضا بنظارة زكي التي كان يخرج بها ليلا، موضحة: "شاء القدر أن أضعها في جيبي يوم وفاته، إذ كنت أجلس معه في حديقة المستشفى للاستمتاع بالشمس، وفي لحظة تعب أمسك الطبيب بيدي وقال لي (أحمد خلاص)".

وتابعت أن آخر كلمة قالها أحمد زكي لها كانت "لم يقتلني السرطان ولكن لوع البشر".

وأعربت رغدة، التي تقيم في مصر، عن صدمتها عندما علمت ببيع مقتنيات أحمد زكي، قائلة: "رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي هو الذي فرَّط في المقتنيات، لأنه لا يعرف قيمة وتاريخ أحمد زكي، له الحق في بيع العقارات والسيارات لكن ليس من حقه بيع مقتنيات الفنان، وكان ينبغي عليه الاتصال بأسرته أو بنقابة الممثلين قبل أن يفرِّط في أشياء لا تقدر بثمن".

وأوضحت: "أعرف كل صغيرة وكبيرة في مكتب أحمد زكي الكائن في حي الهرم، وشقته الواقعة في المهندسين، لأني كنت أذهب برفقة الراحل ممدوح وافي لترتيبها بسبب سلوك أحمد العشوائي إلى حد كبير".

وفي ختام اللقاء التلفزيوني، طلبت رغدة من والد رامي عز الدين التعهد بتسليمها مقتنيات أحمد زكي حتى تتولى ترتيبها وإعدادها بشكل يليق بقيمته وتاريخه الفني الطويل، كما توجهت بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، لاهتمامها بالأمر وإصدارها قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف مقتنيات أحمد زكي.