القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت تُجسد متانة التكامل والشراكة ووحدة الهدف والمصير بين الشقيقتين وتعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات الاقتصادية بين الدول. هؤلاء وضعوا نشيد الكويت الوطني

الكويت في عيدها الوطني.. استثمارات مليارية تعزز صناعة النفط دولة الإمارات المُصدِّر الأول للسلع إلى الكويت.. للتعرف على التفاصيل شاهد الفيديو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الإماراتية الكويتية.. معا على طريق التنمية والرخاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.