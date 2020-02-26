من يخلف الإرهابي "الريمي" في تنظيم القاعدة باليمن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي مقتل زعيمه باليمن قاسم الريمي في غارة أمريكية ليُطرح اسم خالد باطرفي لخلافته في قيادة التنظيم باليمن. فمن هو باطرفي؟ "القاعدة" تؤكد مقتل زعيمها في اليمن قاسم الريمي عمره 45 عاماً، ملقب بـ"أبومقداد الكندي"، أشرف بشكل مباشر على الشبكة الإعلامية للتنظيم ومقرها في اليمن. Advertisements بعد مقتل "الريمي".. خبراء: نهاية القاعدة باليمن وشيكة

عمل باطرفي منذ عام 2011 على استقطاب مئات الشبان إلى صفوف القاعدة وقاد مقاتلي تنظيم القاعدة ضد الجيش اليمني في محافظة أبين عام 2011 ودبر عملية هروب 60 عنصراً من عناصر القاعدة في اليمن عام 2013. ضربة جديدة لتنظيم القاعدة في اليمن

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "باطرفي".

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