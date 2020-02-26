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يترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض، غداً، ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور نائب الوزير الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة.
وسيصاحب ورشة العمل التي ستعقد في فندق الهيلتون، إقامة عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.
يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.أحمد بن سليمان الراجحي الرياض
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:36 PM
من خلال ورشة عمل يترأسها الوزير وعدد من مسؤولي وقيادات الوزارة
يترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض، غداً، ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور نائب الوزير الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة.
وسيصاحب ورشة العمل التي ستعقد في فندق الهيلتون، إقامة عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.
يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
، "الموارد البشرية" تستعرض مبادراتها في دعم منشآت القطاع الخاص.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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