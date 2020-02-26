- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.
وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.
ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.
وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:51 PM
داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية
بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.
وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.
ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.
وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
، بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.