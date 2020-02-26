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بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية

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محمد بن مسعود - الدمام - داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

بدء مراسم تشييع جثمان

بدء مراسم تشييع جثمان

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الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:51 PM

داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"

بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

الكلمات المفتاحية

، بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية ،
المصدر : الخليج 365

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