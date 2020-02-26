، بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

Advertisements

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك