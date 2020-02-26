، آخر الأرقام.. "كورونا" يواصل حصد الأرواح.. 2762 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس عالمياً تخطى 81 ألف شخص

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" في العالم، الأربعاء، إلى 2762 شخصاً، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم تجاوز 81 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 30 ألفاً آخرين حتى الآن.

وأعلنت إيران عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بالفيروس في مدينة قم، وتسع في جيلان، وأربع في طهران، وثلاث في خوزستان، واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن وزارة الصحة أعلنت أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 25 مع تأكد إصابة سبعة آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ في باريس، مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.

وسُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا، خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير.

إلى ذلك، أعلنت السلطات في غرب ألمانيا أن مريضاً بفيروس "كورونا" في حال حرجة، وتم نقله إلى مستشفى متخصص في دوسلدورف.

وقالت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين – وستفاليا، إن الرجل نُقل إلى المستشفى للمرة الأولى الاثنين، بعد إصابته بالتهاب رئوي خطير في بلدة إيركيلنتس بالقرب من الحدود الهولندية.فيروس كورونا الجديد الصين