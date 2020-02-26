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أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، بعد رصد عدد من المخالفات في المادة ١١ من النظام.
وقالت "صحة مكة" لـ"الخليج 365" إنها رصدت عدة مخالفات؛ منها عدم وجود جهاز الضغط في غرفتي العزل، بالإضافة لعدم وجود أماكن انتظار للحالات المشتبه بها، وعدم وجود خطوط فرز لتوجيه الحالات التنفسية لغرفة العزل، كمان أن جهاز HEPA لا يعمل الفلتر به.
وأضافت: جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة ٢٣، و"الصحة" في مكة تتعامل بحزم مع كل ما يخالف إجراءات مكافحة العدوى.
وأردفت: أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحهما إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي تلك الملاحظات.مكة المكرمة صحة مكة
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:22 PM
بعد رصد عدد من المخالفات منها عدم وجود جهاز الضغط
أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، بعد رصد عدد من المخالفات في المادة ١١ من النظام.
وقالت "صحة مكة" لـ"الخليج 365" إنها رصدت عدة مخالفات؛ منها عدم وجود جهاز الضغط في غرفتي العزل، بالإضافة لعدم وجود أماكن انتظار للحالات المشتبه بها، وعدم وجود خطوط فرز لتوجيه الحالات التنفسية لغرفة العزل، كمان أن جهاز HEPA لا يعمل الفلتر به.
وأضافت: جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة ٢٣، و"الصحة" في مكة تتعامل بحزم مع كل ما يخالف إجراءات مكافحة العدوى.
وأردفت: أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحهما إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي تلك الملاحظات.
، مكة.. إغلاق تحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بمستشفى خاص ،
المصدر : الخليج 365
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