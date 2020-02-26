شكرا لمتابعة خبر عن والد نسيم حبتور: طوال الـ24 عاما الماضية لم أشعر بالتعب النفسي كما أشعر به الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد والد المختطف نسيم حبتور، على صعوبة انتظارهم للوصول إلى أي نتيجة تمكنهم من الوصول إلى ابنهم، خاصة وبعدما تجدد الأمل لديهم بعد إلقاء القبض على خاطفة الدمام.

وأوضح الأب أن أسرته من الأشخاص الأوائل الذين أخذت عينات الـDNA منهم لمقارنتها لمخطوفين وبعد عدم وجود تطابق بينه وبين المخطفين الثلاثة الذين عادوا لأهاليهم لم يتم الاشتباه بأي شخص عثر عليه بأنه نسيم.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات الأمنية والتي لم تخبره عن جديد، مؤكدا أنه طوال الـ24 عاما الماضية لم يشعر وأسرته بهذا التعب والإرهاق النفسي كما يشعرون به الآن، وهم ينتظرون أن يصلوا لابنهم.