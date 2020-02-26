السعودية اليوم / إحباط تسلل مهاجرين غير شرعيين في موريتانيا



نواذيبو 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أحبطت السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية الموريتانية نواذيبو عملية تسلل لعشرة مهاجرين غير شرعيين أجانب شمال المدينة.

وأوردت مصادر إعلامية رسمية أنه تم إشعار السلطات بهم ونقلوا إلى الجهات المعنية للنظر في شأنهم، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بوثائق شرعية لكنهم كانوا ينوون التسلل بطريقة غير نظامية .

يذكر أن السلطات في المنطقة ضبطت في الأشهر الأخيرة مجموعات من المهاجرين وتمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

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02:09ت م

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