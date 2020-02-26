شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يشهد حفل الاستقبال السنوي لغرفة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

وتجول وكيل المحافظة في المعرض المصاحب، وشاهد بوسترات الأفلام القصيرة المتأهلة، وكذلك الصور العشر المتأهلة في مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في دورتها العاشرة ضمن فئتيها التصوير الضوئي والأفلام القصيرة في محورها المجتمعي النابض لهذا العام «حياة مُلهمة».

وعبّر عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة عن شكره وتقديره باسم الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء لسمو محافظ الأحساء، مؤكدا استمرار الغرفة في بذل الجهود والمبادرات المجتمعية والتنموية بما يخدم اقتصاد ومجتمع الأحساء قاطبة، منوها بعدد من الفعاليات والنشاطات ونتائجها المتميزة، والتي نظمتها خلال الفترة الماضية من بينها منتدى الأحساء للاستثمار، وملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2019 «ستارت اب الأحساء».

وأشار إلى حرص الغرفة على تعزيز اهتمامها ودعم نجاحاتها في مجال إبرام عدد من الشراكات والاتفاقات النوعية في مجالات المسؤولية المجتمعية بما يدعم ويعزز دورها التنموي المجتمعي، وكذلك نجاحها في إتمام عملية نقل كافة خدماتها المقدمة للمشتركين إلى نظام إلكتروني متكامل لتصبح (الغرفة الإلكترونية)، فضلا عن دعمها لمبادرات قطاع الأعمال الموجهة لخدمة المجتمع وتحمل مسؤولياته المجتمعية، بما يلبي حاجات الأحساء، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأشار العرفج لإعلان نتائج مسابقة الغرفة الوطنية للتصوير في دورتها العاشرة، وكذلك إعلان أسماء الفائزين ضمن فئتيها التصوير الضوئي والأفلام القصيرة في محورها لهذا العام «حياة مُلهمة»، الذي يوثّق صور الإرادة والعزيمة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة والعمل وبعث الأمل، مقدما شكره لكافة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة.

من جانبه، أكد الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء تقديره للإنجازات المتواصلة التي سطرتها غرفة الأحساء عبر جهودها المتواصلة ومبادراتها الخلاقة، ما يجسد أبهى صور التلاحم والتكاملية المجتمعية التي نعتز بها، مبينا أن اختيار محور المسابقة في هذه الدورة من مسابقة التصوير هو ترجمة حقيقية لاهتمام قطاع الأعمال بهذه الفئة واعتراف بحقهم.

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وقال السعدون: نثمن لغرفة الأحساء ولرجال الأعمال الكرماء الذين جادوا بوقتهم ومالهم إحداثا للأثر الإيجابي والمستدام في نفوس أحبتنا ذوي الإعاقة والذي أسفر عنه في العام المنصرم أن فتحنا باب الأمل أمام 145 مستفيدا للاستفادة من برنامج العلاج التأهيلي، ونقدم 122 جهازا تعويضيا، إلى جانب استثمار الطاقات الكامنة لدى 96 مستفيدا من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية لهم، بالإضافة إلى أنها استطاعت منذ نشأتها أن تخدم ما يزيد على 7000 مستفيد.

تلا ذلك تقديم عرض فيلم بعنوان «حصاد غرفة الأحساء في 2019»، ثم تقديم عرض مرئي آخر حول مسيرة مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير ومراحل تطورها حتى وصولها لدورتها العاشرة، ثم جرى إعلان أسماء الفائزين في المسابقة ضمن فئتي التصوير الضوئي والأفلام القصيرة.

وفي ختام الحفل، كرم وكيل محافظة الأحساء الفائزين في المسابقة ولجانها التحكيمية والشريك الفني ورعاة المسابقة في نسختها لهذا العام. كما كرم سموه شركاء الغرفة الإستراتيجيين والرعاة والداعمين، وذلك نظير اهتمامهم بكل ما يدعم ويعزز مسيرة قطاع الأعمال وتنمية وخدمة الأحساء ووطننا الغالي.

يذكر أن حفل رجال الأعمال الذي تنظمه الغرفة تقليد سنوي درجت عليه الغرفة؛ بهدف تمتين أواصر العلاقات والصلات بين منسوبي قطاع الأعمال وتدشين بعض المشاريع والمبادرات التنموية فضلا عن تكريم الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين لنشاطات وبرامج الغرفة في أوجه ومجالات تنمية وخدمة المجتمع المختلفة.

تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، شهد وكيل المحافظة معاذ الجعفري مساء أمس الثلاثاء بفندق الأحساء انتركونتيننتال حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء، بحضور ممثلي ورجال وسيدات الأعمال، ومشاركة مسؤولي الهيئات الحكومية والإعلاميين بالمحافظة.