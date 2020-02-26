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2020-02-26 أول إصابة مؤكدة بـ كورونا في بادن-فورتمبرج الألمانية رجل في الخامسة والعشرين من عمره متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية اليوم أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد. Advertisements وأوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين. تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى مما تسبب في إصابة 14 شخصاً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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