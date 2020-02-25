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كواليس آخر مكالمة جمعت مبارك وابن عمه!
الرئيس الأسبق امتلك الحكمة في اتخاذ القرارات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أزاح نبيل عبدالعزيز مبارك، ابن عم الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، الستار عن كواليس آخر مكالمة جمعته بالرئيس الراحل والتي أجريت في مايو الماضي، تزامنًا مع عيد ميلاد مبارك، حيث حرص ابن عمه على الاتصال به لتهنئته.
وقال نبيل مبارك: إن صوت الرئيس الراحل كان مرهقًا، ورغم ذلك حرص على الاطمئنان على أحوال الأسرة وأهل كفر المصيلحة مسقط رأسه.
ولفت إلى أن الرئيس مبارك كان بالنسبة له القدوة والمثل الأعلى، وكان دائم الاطمئنان في مكالماته على صحة الأسرة والأهل، وكان يساعد من يستحق المساعدة ويساند الجميع، بحسب صحيفة الوطن المصرية.
وتابع ابن عم مبارك: الرئيس كان رجلًا بمعنى الكلمة، يمتلك الحكمة في اتخاذ القرارات، وكان صادقًا يفي بوعده.
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