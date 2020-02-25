ولي العهد يبحث موضوعات مشتركة مع وزير خارجية ألمانيا السابق

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار جابرييل.

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وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.

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