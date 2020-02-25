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تعليق الدراسة في جامعة الملك سعود
بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
جاء ذلك نظرًا للأجواء المناخية التي تمر بها المنطقة وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأعلنت جامعة شقراء أيضًا تعليق الدراسة في جميع كليات محافظات الجامعة يوم غد.
كما أعلن تعليم الرياض من جهته، تعليق الدراسة يوم غد في المحافظات التابعة لها؛ بسبب الأحوال الجوية.
وأوضح تعليم الرياض أن هذا يأتي بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.
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